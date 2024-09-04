نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صافرة مصرية تدير مباراة الاتحاد المنستيري ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستعد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية " لبداية الدور 32 في البطولة.
ويواجه الاتحاد المنستيري نظيره مولودية الجزائر في ديربي عربي يقوده تحكيميا حكم الساحة المصري أمين عمر.
ويعاون أمين عمر كلا من محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثانٍ والحكم الرابع أحمد الغندور.
موعد مباراة الاتحاد المنستيري ومولودية الجزائر
تقام المباراة بتاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر في تمام السادسة مساء بتوقيت تونس الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.
ويستقبل ملعب حمادي العقربي "رادس" مباراة الفريقين المرتقبة.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد المنستيري ومولودية الجزائر
تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في مصر والقارة الأفريقية.