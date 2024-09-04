صافرة مصرية تدير مباراة الاتحاد المنستيري ومولودية الجزائر في دوري أبطال إفريقيا

تقام المباراة بتاريخ الثالث عشر من شهر سبتمبر في تمام السادسة مساء بتوقيت تونس الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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محمد يوسف

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