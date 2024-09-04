ممدوح عيد يتغزل في مدرب بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، كامل الشكر لإدارة النادي وسعادة سالم الشامسي، معبرا عن فخره الشديد بالتعاون والتعامل مع الإدارة الرائعة والمحترفة، والتي توفر كل شيء للنادي ولا تتأخر لحظة واحدة عن دعم كل عناصر المنظومة.

أضاف رئيس بيراميدز لقناة أبوظبي الرياضية أن الإدارة تحفز اللاعبين وكل عناصر منظومة النادي، ما يجعل كل شخص يبذل قصارى جهده ولا يبخل بنقطة عرق واحدة أو جهد من أجل إنجاح هذه المنظومة الرائعة، التي وضعت نفسها في مكان المنافس في الكرة المصرية والعربية والأفريقية.

ممدوح عبد يتغزل في رئيس بيراميدز

وعن اختيار المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لقيادة الفريق، قال المهندس ممدوح عيد إن اختياره جاء نظرا لتاريخه الكبير وسمعته ومشواره وإنجازاته كما سبق له العمل في المنطقة العربية ويعلم جيدا عن الكرة في المنطقة، ووجوده أضاف الكثير، مع الإقرار بتوجيه كل الشكر للأجهزة الفنية التي عملت طوال السنوات الماضية في النادي وكل منهم قدم جهدا محمودا حتى ظفر بيراميدز بلقبه الأول والتتويج بكأس مصر.

وأثنى رئيس بيراميدز على المدير الفني الكرواتي الذي قدم الكثير وبث في اللاعبين روحا مختلفة ونافس معه النادي على لقب الدوري حتى النهاية، ثم توج بالكأس، وهو مدرب مثالي وواثق من أن بيراميدز سيواصل المسيرة معه بكل قوة.