منتخب ليبيا يتعادل أمام رواندا في أول جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت قبل قليل مباراة منتخبي ليبيا ورواندا بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك في افتتاح مشوارهما ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا. جرت المباراة على ملعب استاد 11 يونيو بليبيا، في إطار مواجهات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

تضم المجموعة الرابعة إلى جانب ليبيا ورواندا، منتخبي نيجيريا وبنين.

منتخب ليبيا يتعادل أمام رواندا

شهدت المباراة تسجيل المنتخب الليبي الهدف الأول عبر اللاعب صبحي الضوي في الدقيقة الـ16. ومع بداية الشوط الثاني، نجح منتخب رواندا في إحراز هدف التعادل.

بهذه النتيجة، يحصل كلا المنتخبين على أول نقطة لهما في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن التصفيات تضم 48 منتخبًا موزعين على 12 مجموعة، ويتأهل مباشرةً إلى النهائيات المتصدر والوصيف من كل مجموعة.

يستعد منتخب ليبيا لمواجهة بنين في العاشر من سبتمبر المقبل، بينما سيستضيف منتخب رواندا نظيره النيجيري في مباراته المقبلة.