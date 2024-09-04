نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب ميسي ورونالدو وصلاح.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024. من المقرر أن يتم تقديم الجائزة في حفل يُقام يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر المقبل.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

شملت القائمة 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بالجائزة، من أبرزهم فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكليان مبابي من ريال مدريد، ورودري من مانشستر سيتي. في المقابل، غاب عن القائمة الثلاثي محمد صلاح من ليفربول، وليونيل ميسي من إنتر ميامي، وكريستيانو رونالدو من النصر السعودي، وهي المرة الأولى منذ عام 2003 التي لا يتواجد فيها الثنائي ميسي ورونالدو سويًا ضمن المرشحين.

يُذكر أن ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، كان قد حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024: