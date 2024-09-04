نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب ميسي ورونالدو وصلاح.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024. من المقرر أن يتم تقديم الجائزة في حفل يُقام يوم الاثنين الموافق 28 أكتوبر المقبل.
قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024
شملت القائمة 30 لاعبًا مرشحًا للفوز بالجائزة، من أبرزهم فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكليان مبابي من ريال مدريد، ورودري من مانشستر سيتي. في المقابل، غاب عن القائمة الثلاثي محمد صلاح من ليفربول، وليونيل ميسي من إنتر ميامي، وكريستيانو رونالدو من النصر السعودي، وهي المرة الأولى منذ عام 2003 التي لا يتواجد فيها الثنائي ميسي ورونالدو سويًا ضمن المرشحين.
يُذكر أن ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، كان قد حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.
وفيما يلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024:
- جود بيلينجهام (ريال مدريد).
- روبن دياز (مانشستر سيتي).
- فيل فودين (مانشستر سيتي).
- فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد).
- إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا).
- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي).
- نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو).
- جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن).
- أرتيم دوفبيك (جيرونا/روما).
- توني كروس (ريال مدريد).
- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).
- داني أولمو (لايبزيج/برشلونة).
- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).
- مارتن أوديجارد (أرسنال).
- ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند).
- رودري (مانشستر سيتي).
- هاري كين (بايرن ميونيخ).
- ديكلان رايس (أرسنال).
- فيتينيا (باريس سان جيرمان).
- كول بالمر (تشيلسي).
- داني كارفاخال (ريال مدريد).
- لامين يامال (برشلونة).
- بوكايو ساكا (أرسنال).
- هاكان تشالهان أوغلو (إنتر ميلان).
- ويليام صاليبا (أرسنال).
- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/ريال مدريد).
- أديمولا لوكمان (أتالانتا).
- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان).
- أنطونيو روديجير (ريال مدريد).
- أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).