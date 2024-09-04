نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. روما يتعاقد مع الألماني ماتس هوملز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح روما الإيطالي في الحصول علي خدمات الدولي الألماني ماتس هوملز مدافع بوروسيا دورتموند السابق.

حيث أعلن النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي، عن إتمام التعاقد مع ماتس هوملز حتي يونيو 2025، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

واتفق روما مع المدافع الألماني علي الانضمام إلي صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، علي أن يتقاضي اللاعب 2 مليون يورو في الموسم بجانب بعض الامتيازات المادية.

الألماني ماتس هوملز ينتقل إلي روما

والجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند أعلن منذ أشهر قليلة عن رحيل مدافعه المخضرم ماتس هوملز بعد انتهاء عقده مع الفريق.

وانضم المدافع الألماني البالغ من العمر 35 عاما، إلي صفوف بوروسيا دورتموند عام 2019 قادما من بايرن ميونخ بمقابل 30.5 مليون يورو.

وشارك هوملز مع البوروسيون الموسم الماضي في 40 مباراة أحرز خلالهم 4 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة.