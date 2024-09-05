نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد فعل حسام حسن على اعتذار عبدالمنعم عن الانضمام لمعسكر المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال بيان رسمي، اعتذار المدافع الدولي محمد عبدالمنعم عن الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

عبدالمنعم يعتذر عن الانضمام لمنتخب مصر

أفاد اتحاد الكرة في بيانه، بإن محمد عبدالمنعم قد اعتذر عن الانضمام لصفوف المنتخب بسبب التواجد مع ناديه الجديد نيس الفرنسي.

وأرسل محمد عبدالمنعم، المنتقل حديثًا من الأهلي إلى نيس الفرنسي، خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة للاعتذار عن الانضمام للمنتخب وأكد أنه يكن كل احترام وتقدير للجهاز الفني واللاعبين.

وقرر حسام حسن مدرب منتخب مصر، قبول اعتذار محمد عبدالمنعم عن الحضور ورغبته في التواجد مع ناديه الجديد نيس، المنضم إليه في ميركاتو الصيف، وحفاظًا على مشواره الاحترافي.

ويتأهب منتخب مصر، لاستقبال كاب فيردي على استاد القاهرة، غدًا، وبعدها سيواجه بوتسوانا خارج الديار يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام مباراة منتخب مصر مع كاب فيردي، غدًا الجمعة، في تمام العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.