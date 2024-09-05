عاجل.. حسام حسن يتلقى صدمتين قبل مباراة مصر وكاب فيردي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى حسام حسن مدرب منتخب مصر، صدمتين قبل مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام كاب فيردي في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، والمقرر لها مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

يتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية إلى جانب منتخبات؛ بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا.

منتخب مصر يخسر خدمات عبدالمنعم وعاشور

يفقد منتخب مصر، جهود المدافع محمد عبدالمنعم ولاعب الوسط إمام عاشور في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا بالجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

واعتذر محمد عبدالمنعم، عن الانضمام إلى منتخب مصر في معسكر سبتمبر الجاري، لرغبته في التركيز مع ناديه الجديد نيس الفرنسي، المنتقل إليه حديثًا من الأهلي خلال ميركاتو الصيف.

وغادر إمام عاشور نجم وسط الأهلي، معسكر منتخب مصر بسبب شعوره بآلام في الركبة وتم إعفائه من مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا حتى لا تتفاقم إصابته.

ويعد غياب عبدالمنعم وإمام عاشور، عن مباراتي منتخب مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا، ضربة موجعة للجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، كون الثنائي من الأعمدة الأساسية بالمنتخب.