مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الجاري، أهم مباريات في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستشهد مواجهات من العيار الثقيل ويعد أبرزهم الجزائر ضد غينيا الاستوائية.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم إفريقيا

أبرز مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تبدأ مباريات اليوم الخميس، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا.

تونس ضد مدغشقر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة beIN Sports 5.

الجزائر ضد غينيا الاستوائية، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة beIN Sports 6.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا

تعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.