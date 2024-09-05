نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة السعودية.. مواعيد مباريات اليوم الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري في إطار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026. مواعيد مباريات اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم أستراليا ضد البحرين ، عند الساعة 1:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

، عند الساعة 1:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. اليابان ضد الصين ، عند الساعة 1:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

، عند الساعة 1:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. كوريا الجنوبية ضد فلسطين ، عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

، عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. أوزبكستان ضد كوريا الشمالية ، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. العراق ضد عمان، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. قطر ضد الإمارات ، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. إيران ضد قيرغيزستان ، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. السعودية ضد إندونيسيا ، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. الأردن ضد الكويت، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.