الرياضة

مشاهدة السعودية.. مواعيد مباريات اليوم الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري في إطار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم

  • أستراليا ضد البحرين، عند الساعة 1:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • اليابان ضد الصين، عند الساعة 1:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • كوريا الجنوبية ضد فلسطين، عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • أوزبكستان ضد كوريا الشمالية، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • العراق ضد عمان، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • قطر ضد الإمارات، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • إيران ضد قيرغيزستان، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • السعودية ضد إندونيسيا، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
  • الأردن ضد الكويت، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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