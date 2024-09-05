نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يكشف كواليس مكالمة عبدالمنعم مع حسام حسن وموقف نيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، كواليس اعتذار المدافع محمد عبدالمنعم عن الانضمام إلى معسكر المنتخب الوطني وذلك بسبب تواجده مع ناديه الجديد، نيس الفرنسي.

منسق منتخب مصر يوضح تفاصيل اعتذار محمد عبدالمنعم

قال مراد في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورت 2”: “لا صحة لما يتردد حول وجود خطأ إداري وراء عدم انضمام محمد عبدالمنعم لمعسكر منتخب مصر، وهناك تواصل مع اللاعب، والجهاز الإداري أرسل استدعاء له”.

وتابع مراد: “محمد عبدالمنعم تحدث مع إبراهيم حسن وأخبره أنه غير جاهز لا ذهنيًا ولا بدنيًا، ويريد التركيز مع نيس الفرنسي واعتذر عن الانضمام لمعسكر منتخب مصر”.

وأضاف: “كانت هناك محاولات للتنسيق مع عبدالمنعم للقدوم، ولكن تفاجئنا بجوابه النهائي بالاعتذار عن الانضمام، ونادي نيس كان مرحبًا بمسألة استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده ولم يمنعه".

وواصل: “كابتن حسام حسن تقبل اعتذار محمد عبدالمنعم، حفاظًا على مسيرته الجديدة مع نيس الفرنسي، وتمنى له التوفيق”.

منتخب مصر يتأهب لمواجهة كاب فيردي

يستعد منتخب مصر، لمواجهة كاب فيردي، غدًا الجمعة 6 سبتمبر، في إطار مباريات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقام مباراة منتخب مصر مع كاب فيردي، غدًا الجمعة، في تمام العاشرة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.