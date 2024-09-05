موعد مباراة البرتغال وكرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبو وعشاق كرة القدم الأوروبية مباراة البرتغال وكرواتيا وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

يخوض منتخب البرتغال البطولة وهو يمتلك لقب واحد من دوري الأمم الأوروبية والتي حققها في نسخة 2019 على حساب المنتخب الهولندي بينما أفضل نتيجة حققها منتخب كرواتيا هي المركز الثاني في عام 2023.

يقع منتخبا البرتغال وكرواتيا ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي بولندا ومنتخب اسكتلندا وتطمح جميع المنتخبات في تصدر المجموعة منذ البداية.

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في كأس الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة البرتغال وكرواتيا يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة المجموعة الأولى من المستوى الأول في تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2025.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة البرتغال وكرواتيا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 2 بي إن سبورت القطرية وسيقوم نوفل باشي بالتعليق على أحداث اللقاء.