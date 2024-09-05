نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وإندونيسيا اليوم في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق وجماهير كرة القدم المباراة التي سوف تجمع بين منتخب السعودية الأول لكرة القدم أمام نظيره إندونيسيا في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة السعودية ضد إندونيسيا

من المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره إندونيسيا مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتبدأ أحداث مباراة السعودية ضد إندونيسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسيا

تذاع المباراة التي سوف تجمع بين الصقور الخضر وضيفه إندونيسيا عبر قناة بي إن سبورت القطرية بالإضافة إلى الكاس أيضًا.