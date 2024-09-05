نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل محمد عبدالمنعم في تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفقد منتخب مصر الأول لكرة القدم، خدمات محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي في مباراة كاب فيردي القادمة والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

حجازي وربيعة يقودان دفاع مصر أمام كاب فيردي

أبلغ محمد عبدالمنعم، مسؤولي المنتخب الوطني باعتذاره عن الانضمام للمعسكر الحالي بسبب عدم جاهزيته الذهنية والبدنية ولرغبته في التركيز مع ناديه الجديد، نيس الفرنسي، المنضم إليه هذا الصيف من الأهلي.

ويعد غياب عبدالمنعم، أزمة بالنسبة للجهاز الفني كونه المدافع الأساسي في تشكيل منتخب مصر، ومن المقرر أن يحدد المدرب الوطني حسام حسن، بديله خلال الساعات القادمة.

ومن المتوقع أن يقع اختيار حسام حسن، على أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، ليعوض غياب محمد عبدالمنعم ويلعب بجوار رامي ربيعة في مركز قلب الدفاع أمام كاب فيردي.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

يستعد منتخب مصر، لمواجهة كاب فيردي في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، والمقرر لها مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وكاب فيردي، الجمعة، عند تمام الساعة العاشرة مساءً.

يتواجد منتخب مصر، في المجموعة الثالثة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية إلى جانب منتخبات؛ بوتسوانا وكاب فيردي وموريتانيا.