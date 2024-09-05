نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين وتشيلي في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب تشيلي، يوم الجمعة 6 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة الأرجنتين ضد تشيلي

تُقام المباراة بين منتخبي الأرجنتين وتشيلي في الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي الأرجنتين وتشيلي عبر قناة بين سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بين سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية.

الأرجنتين بطلا لكوبا أمريكا

وقد نجح منتخب الأرجنتين في التتويج بلقب كوبا أمريكا الأخيرة بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب منتخب كولومبيا.