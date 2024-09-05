نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأردن والكويت في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب الأردن الأول لكرة القدم نظيره الكويت مساء اليوم الخميس 5-9-2024 على ملعب "عمان الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة الثانية برفقة منتخبات العراق، الكويت، عمان، فلسطين، كوريا الجنوبية.

موعد مباراة الأردن ضد الكويت في تصفيات كأس العالم 2026

تبدأ أحداث مباراة الأردن ضد الكويت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد الكويت في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة الأردن ضد الكويت مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.