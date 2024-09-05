نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فلسطين مع نظيره الكوري الجنوبي اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الحالي بستاد سيول في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية

وتنطلق صافرة بداية مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية ظهر اليوم في تمام الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 3:00 بتوقيت أبوظبي.

مجموعة فلسطين وكوريا الجنوبية

وأوقعت القرعة منتخب فلسطين بالمجموعة الثانية برفقة كل من منتخبات كوريا الجنوبية والأردن والعراق والكويت وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وكوريا الجنوبية

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.