القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وذلك بمواجهة قوية أمام الرأس الأخضر "كاب فيردي".

ويطمح الفراعنة في التواجد والمشاركة في النسخة القادمة من البطولة كونهم الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 مرات في رقم تاريخي رغم الغياب عن منصة التتويج منذ عام 2010.

بينما على الجانب الاخر يطمح كاب فيردي في مواصلة المشوار الجيد بعد الوصول لدور ربع النهائي في النسخة المنصرمة.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا

تقام المباراة الجمعة المقبلة الموافق السادس من سبتمبر على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا

تنقل مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.