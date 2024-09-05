القنوات الناقلة لمباراة السعودية وإندونيسا اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو مشاهدة الأخضر في كل مكان عن القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأندونيسيا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب "الجوهرة المشعة"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي السعودية وأندونيسيا مساء اليوم الخميس في الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.

موعد مباراة السعودية ضد أندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026

تنطلق صافرة البداية لمباراة السعودية ضد أندونيسيا اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد أندونيسيا في تصفيات كأس العالم

سيتم نقل وإذاعة مباراة السعودية ضد أندونيسيا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.