نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وغينيا الإستوائية في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب غينيا الاستوائية، مساء اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا، مع كلا من غينيا الأستوائية وليبيريا وتوجو.

وستنطلق مباريات كأس أمم إفريقيا، في دولة المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026

موعد مباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية في تصفيات أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الجزائر ضد غينيا الاستوائية مساء اليوم الخميس 5 من سبتمبر، على ملعب ميلود هدفي بمدينة وهران، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام غينيا الاستوائية

حراسة المرمى: أنتوي ماندريا

خط الدفاع: ريان آيت نوري - محمد الأمين مداني - عيسى ماندي - يوسف عطال

خط الوسط: حسام عوار - إسماعيل بن ناصر - رامز زروقي

خط الهجوم: سعيد بن رحمة - بغداد بونجاح - أمين جويري