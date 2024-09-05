نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب تونس الأول لكرة القدم، في مواجهة صعبة مع نظيره منتخب مدغشقر، مساء اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة منتخب تونس ضد مدغشقر في أمم إفريقيا

وستنطلق صافرة مباراة منتخب تونس ضد مدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 اليوم الخميس، الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب «الأولمبي حمادي العقربي» معقل نسور قرطاج.

تشكيل تونس المتوقع لمباراة مدغشقر في تصفيات إفريقيا

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاععلى العابدي- ياسين مرياح- منتصر الطالبي- يان فاليري.

.خط الوسط:عيسى العيدوني- فرجاني ساسي- حمزة رفيعة- محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: يوسف المساكني، هيثم الجويني.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس ضد مدغشقر

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة تصفيات أمم إفريقيا، وستبث مباراة منتخب تونس ضد مدغشقر عبر قناة beIN SPORTS HD.