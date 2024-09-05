نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي ضمن تشكيل فلسطين المتوقع أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر مكرم دبوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب فلسطين على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الحالي بستاد سيول في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية

وتنطلق صافرة بداية مباراة فلسطين وكوريا الجنوبية ظهر اليوم في تمام الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 3:00 بتوقيت أبوظبي.

مجموعة فلسطين وكوريا الجنوبية

وأوقعت القرعة منتخب فلسطين بالمجموعة الثانية برفقة كل من منتخبات كوريا الجنوبية والأردن والعراق والكويت وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وكوريا الجنوبية

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل فلسطين المتوقع أمام كوريا

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: البطاط، تيرمانيني، صالح، خليل.

خط الوسط: صيام، عدى خروب، عطا.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، دباغ، كانتيانا.