نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب الإمارات ضيفا ثقيلا على نظيره الإماراتي اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر الحالي بستاد أحمد بن علي في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة قطر والإمارات

وتنطلق صافرة بداية مباراة قطر والإمارات مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

مجموعة قطر والإمارات

وأوقعت القرعة المنتخب القطري بالمجموعة الأولى برفقة كل من منتخبات الإمارات وقيرغيزستان وكوريا الشمالية وإيران واوزباكستان.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والإمارات

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.