التشكيل المتوقع لمباراة البرتغال وكرواتيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - يستقبل ملعب دا لوز مباراة هامة تجمع بين منتخبي البرتغال وكرواتيا في الجولة للأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية لهذه النسخة.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخب بولندا ومنتخب اسكتلندا وجميع هؤلاء المنتخبات يضعون هدف الصدارة صوب أعينهم مباشرة.

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

وتقام مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، مساء اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 على ملعب دا لوز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: نونو مينديش - روبن دياش - جونكالو إيناسيو - جواو كانسيلو

خط الوسط: فيتينيا - برناردو سيلفا - برونو فيرنانديش

خط الهجوم: رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا