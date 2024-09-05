نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرة الذهبية.. هيمنة ريال مدريد تبرز مجددا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يتنافس نجوم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي كيليان مبابي والألماني توني كروس على جائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لعام 2024 ضمن قائمة تضم 30 مرشحًا مع حضور كبير لنجوم ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال الأخيرة.

ويبرز بين المرشحين المعلنين، الأربعاء، أيضًا أسماء مثل إيرلينغ هالاند ومارتين أوديغارد وهاري كين وفيديريكو فالفيردي وأنطونيو روديغر.

ويتنافس 6 لاعبين إسبان على جائزة الكرة الذهبية العام الجاري بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأوروبية الصيف الجاري وهم نيكو ويليامز وداني أولمو ورودري وداني كارفاخال ولامين يامال وأليخاندرو غريمالدو، كما تشهد الجوائز حضور لاتيني بقيادة الأرجنتين مع الحارس إيميلياو مارتينيز والمهاجم لاوتارو مارتينيز.

وفي مراسم يغيب عنها للمرة الأولى منذ عام 2003 النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.



ويعد لاعب برشلونة لامين يامال في سن 17 عامًا في يوليو (تموز) الماضي أصغر شاب يرشح لجائزة الكرة الذهبية.

كما يظهر أسمه بين المرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب بجانب لاعبين مثل ب أو كوبارسي في برشلونة والتركي أردا غولر في ريال مدريد.

وفي فئة حراس المرمى، تضم قائمة العشرة مرشحين الإسباني أوناي سيمون ومجددًا الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز والسويسري في إنتر ميلانو الإيطالي، يان سومر.