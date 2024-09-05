نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب البرازيل لمواجهة نظيره الإكوادور وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 لقارة أمريكا الجنوبية.

ويحتل منتخب البرازيل المركز السادس برصيد 7 نقاط من 6 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

وعلى الجانب الاخر يحتل منتخب الإكوادور المركز الخامس برصيد 8 نقاط من 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وهزم في مباراة وحيدة.

موعد مباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات المونديال

تقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق السابع من شهر سبتمبر.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والإكوادور في تصفيات المونديال

تنقل المباراة قنوات SSC Sports السعودية والتي تمتلك حقوق بث تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.