نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا: كابيلو وساكي يصوتان للإنتر للفوز باللقب.. ماركا: سيطرة إسبانية في البالون دور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 5-09- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم



وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:-

لاجازيتا ديلو سبورت:

​فابيو كابيلو​ وانريكو ساكي يصوتون للانتر من اجل الفوز باللقب

ذهبية لايطاليا في ​اولمبياد البارالمبية​

يا لها من قصة

طفلة سحرية

كورييري ديلو سبورت:



الدرع هنا بين هذا الثلاثي

هنا خريطة المخاطر

القائد ​ماتس​ في دفاع روما

الميلان وثيو: عقدة اخرى

اوريليو يبلغ من العمر 20 عاماً

لاتسيو يقطع كاستروفيلي

تحديد عرش ريتيغي

اوسي سيبرز وايكاردي سيطون احتياطي



ماركا



​كارفخال​ يرد على فيني " اسبانيا ليست عنصرية "

سيطرة إسبانية على أسماء المرشحين للبالون دور

اسبانيا تواصل التألق في الالعاب البارالمبية