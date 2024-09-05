نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب بورفؤاد يتألق في بطولة الجمهورية للتايكوندو ويحقق الميدالية البرونزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أحرز اللاعب "محمد حسن السيد"، لاعب التايكوندو بنادي بورفؤاد الرياضي، الميدالية البرونزية في بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة، والتي أُقيمت في صالة جامعة حلوان.

وحقق اللاعب هذا الإنجاز الكبير بعد أداء متميز، مكّنَه من احتلال المركز الثالث في البطولة، ليواصل بذلك تألقه الرياضي في رياضة التايكوندو، وسط إشادة كبيرة من الحاضرين والجهاز الفني.

أشاد الجهاز الفني للنادي بالأداء الرائع الذي قدّمه محمد خلال البطولة، حيث أظهر تطورًا ملحوظًا في مهاراته القتالية وتكتيكاته الهجومية والدفاعية.

ويتضمن الجهاز الفني للنادي كلا من ك/محمد صالح رئيس الجهاز، وك/أمجد الشربيني المدير الفني للكروجي، وك/أحمد فياض المدير الفني للبومزا، إلى جانب ك/أحمد مورو مدرب عام الكروجي وك/عبد الله علي وك/محمد فواز مدربي الفريق، لعب دورًا حاسمًا في دعم وتطوير اللاعب.