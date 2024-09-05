نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر يكشف لـ "دوت الخليج الرياضي" تفاصيل إصابة يوسف أيمن مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، تفاصيل إصابة يوسف أيمن المنضم حديثًا لصفوف المارد الأحمر، بعدما تعرض لكدمة خلال مران النادي الأخير.

تفاصيل إصابة يوسف أيمن

كان اللاعب قد اشتكى من كدمة في الركبة خلال تدريبات الفريق، مما دفع الجهازين الفني والطبي إلى منحه فترة راحة لتجنب تفاقم الإصابة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ "دوت الخليج الرياضي" أن إصابة يوسف أيمن، ليست كبيرة ولا يوجد أي قلق داخل الجهاز الطبي بشأن الكدمة التي تعرض لها، كما أشار إلى أنه سيتم التأكد من حالته الصحية بشكل نهائي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على هامش مران اليوم.

وأكد المصدر على أن خضوع يوسف أيمن، المدافع الجديد للنادي الأهلي، لفحوصات طبية اليوم قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق على ملعب مختار التتش، سيكون فقط للتأكد من إمكانية مشاركته بشكل طبيعي أو الحصول على راحة قصيرة من المران قبل المشاركة بداية من الغد، وذلك في إطار استعدادات الأهلي لانطلاق الموسم الجديد 2024-2025.