نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الليبي يواجه البعث التونسي وديًا استعدادًا للقاء المصري في الكونفدرالية.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض فريق الهلال الليبي مباراة ودية أمام فريق جمعية البعث الرياضي التونسي، أحد فرق القسم الثالث،في إطار استعداداته لمواجهة النادي المصري في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وتتطلق هذه المباراة الودية في الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب لاسيجال بمدينة طبرقة التونسية.

تأتي هذه المباراة الودية ضمن المعسكر التدريبي المغلق الذي يقيمه الهلال في تونس استعدادا للمواجهة المرتقبة مع المصري البورسعيدي.

من المقرر أن ينهي الهلال الليبي معسكره التدريبي في طبرقة أوائل الأسبوع المقبل، ليعود إلى مدينة بنغازي للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي.

موعد مباراة المصري والهلال الليبي بالكونفيدالية

تقام هذه المباراة على استاد شهداء بنينا في بنغازي يوم الجمعة 15 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب الدور الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والهلال الليبي بالكونفيدالية

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة الكونفيدرالية الافريقية.