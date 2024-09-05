المصري يجهز أحمد عيد للمشاركة أمام الهلال الليبي في الكونفدرالية الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -



بدأ الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة المدرب علي ماهر، بتجهيزأحمد عيد الظهير الأيمن للفريق البورسعيدي للمشاركة في مواجهة الهلال الليبي ضمن الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تعرض عيد للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي، حيث عانى من مزق في العضلة الخلفية، مما أدى إلى غيابه عن المباريات الأخيرة للنادي.

عاد أحمد عيد إلى التدريبات الجماعية مع الفريق البورسعيدي بعدما تماثل للشفاء، حيث يسعى الجهاز الفني لتأهيله بدنيًا وفنيًا استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ويقوم الجهاز الفني بقيادة علي ماهر بتنفيذ برنامج تدريبي خاص للاعبين بهدف رفع جاهزيتهم البدنية والفنية لخوض مباريات الموسم الجديد، مع التركيز على بطولة الكونفدرالية التي يشارك فيها المصري مجددًا بعد غياب.

موعد مباراة المصري ضد الهلال الليبي بالكونفيدالية

يستعد المصري لمواجهة الهلال الليبي في مباراة الذهاب التي ستقام في الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة 15 سبتمبر على ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والهلال الليبي بالكونفيدالية

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة الكونفيدرالية الافريقية.