نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مباريات اليوم الخميس 5-9-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم الخميس 5-9-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات يأتي ابرزها منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025. دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

إذريبجان vs السويد – 7 مساء - beIN Sports HD 2 البرتغال vs كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2 إسكتلندا vs بولندا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4 روسيا البيضاء vs بلغاريا – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1 ايرلندا الشمالية vs لوكسمبرج – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 3 سان مارينو vs ليشتنشتاين – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2 الدنمارك vs سويسرا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3 صربيا vs إسبانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1 إستونيا vs سلوفاكيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 9 تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

مالاوي vs بوروندي – 4 مساء جمهورية إفريقيا الوسطى vs ليسوثو – 6 مساء غانا vs أنجولا – 7 مساء الكونغو vs جنوب السودان – 7 مساء غينيا بيساو vs إسواتيني – 7 مساء تونس vs مدغشقر – 10 مساء - beIN Sports HD 5 الجزائر vs غينيا الإستوائية – 10 مساء - beIN Sports HD 6 تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

بوليفيا vs فنزويلا – 11 مساء الأرجنتين vs تشيلي – 3 فجر الجمعة تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

أستراليا vs البحرين – 1.10 ظهرا - beIN Sports HD 2 اليابان vs الصين – 1.35 ظهرًا - beIN Sports HD 5 كوريا الجنوبية vs فلسطين – 2 ظهرًا - beIN Sports HD 1 أوزبكستان vs كوريا الشمالية – 5 مساء - beIN Sports HD 3 إيران vs قيرغيزستان – 7 مساء - beIN Sports HD 5 قطر vs الإمارات – 7 مساء - beIN Sports HD 2 العراق vs عمان – 7 مساء - beIN Sports HD 1 الأردن vs الكويت – 9 مساء - beIN Sports HD 4 السعودية vs اندونيسيا – 9 مساء - beIN Sports HD 3