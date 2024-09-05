نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مباريات اليوم الخميس 5-9-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تقام اليوم الخميس 5-9-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات يأتي ابرزها منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.
دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
إذريبجان vs السويد – 7 مساء - beIN Sports HD 2
البرتغال vs كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2
إسكتلندا vs بولندا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4
روسيا البيضاء vs بلغاريا – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
ايرلندا الشمالية vs لوكسمبرج – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 3
سان مارينو vs ليشتنشتاين – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2
الدنمارك vs سويسرا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3
صربيا vs إسبانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1
إستونيا vs سلوفاكيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 9
تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
مالاوي vs بوروندي – 4 مساء
جمهورية إفريقيا الوسطى vs ليسوثو – 6 مساء
غانا vs أنجولا – 7 مساء
الكونغو vs جنوب السودان – 7 مساء
غينيا بيساو vs إسواتيني – 7 مساء
تونس vs مدغشقر – 10 مساء - beIN Sports HD 5
الجزائر vs غينيا الإستوائية – 10 مساء - beIN Sports HD 6
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026
بوليفيا vs فنزويلا – 11 مساء
الأرجنتين vs تشيلي – 3 فجر الجمعة
تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
أستراليا vs البحرين – 1.10 ظهرا - beIN Sports HD 2
اليابان vs الصين – 1.35 ظهرًا - beIN Sports HD 5
كوريا الجنوبية vs فلسطين – 2 ظهرًا - beIN Sports HD 1
أوزبكستان vs كوريا الشمالية – 5 مساء - beIN Sports HD 3
إيران vs قيرغيزستان – 7 مساء - beIN Sports HD 5
قطر vs الإمارات – 7 مساء - beIN Sports HD 2
العراق vs عمان – 7 مساء - beIN Sports HD 1
الأردن vs الكويت – 9 مساء - beIN Sports HD 4
السعودية vs اندونيسيا – 9 مساء - beIN Sports HD 3