الرياضة

أبرز مباريات اليوم الخميس 5-9-2024 والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز مباريات اليوم الخميس 5-9-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تقام اليوم الخميس 5-9-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات يأتي ابرزها منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
 

إذريبجان vs السويد – 7 مساء - beIN Sports HD 2

البرتغال vs كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2

إسكتلندا vs بولندا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

روسيا البيضاء vs بلغاريا – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

ايرلندا الشمالية vs لوكسمبرج – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 3

سان مارينو vs ليشتنشتاين – 9.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

الدنمارك vs سويسرا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3

صربيا vs إسبانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 1

إستونيا vs سلوفاكيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 9

تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
 

مالاوي vs بوروندي – 4 مساء

جمهورية إفريقيا الوسطى vs ليسوثو – 6 مساء

غانا vs أنجولا – 7 مساء

الكونغو vs جنوب السودان – 7 مساء

غينيا بيساو vs إسواتيني – 7 مساء

تونس vs مدغشقر – 10 مساء - beIN Sports HD 5

الجزائر vs غينيا الإستوائية – 10 مساء - beIN Sports HD 6

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026
 

بوليفيا vs فنزويلا – 11 مساء

الأرجنتين vs تشيلي – 3 فجر الجمعة

تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
 

أستراليا vs البحرين – 1.10 ظهرا - beIN Sports HD 2

اليابان vs الصين – 1.35 ظهرًا - beIN Sports HD 5

كوريا الجنوبية vs فلسطين – 2 ظهرًا - beIN Sports HD 1

أوزبكستان vs كوريا الشمالية – 5 مساء - beIN Sports HD 3

إيران vs قيرغيزستان – 7 مساء - beIN Sports HD 5

قطر vs الإمارات – 7 مساء - beIN Sports HD 2

العراق vs عمان – 7 مساء - beIN Sports HD 1

الأردن vs الكويت – 9 مساء - beIN Sports HD 4

السعودية vs اندونيسيا – 9 مساء - beIN Sports HD 3

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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