نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نيمار.. لعنة تمزق الرباط الصليبي الأمامي تصيب نجم البرازيل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استُبعد بدرو، مهاجم فلامنغو، من قائمة منتخب البرازيل لمباراتيه المقبلتين، أمام الإكوادور وباراغواي ضمن تصفيات كأس العالم 2026، بسبب الإصابة، حسبما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

وتعرض هداف فلامنغو والدوري البرازيلي لإصابة في ركبته اليسرى خلال جلسة تدريبية في مدينة كوريتيبا البرازيلية، حيث سيستضيف منتخب "السامبا" نظيره الإكوادوري الجمعة.



وذكر الاتحاد البرازيلي في بيان أنه "بعدما خضع اللاعب للفحص والتصوير بالرنين المغناطيسي، تم التأكد من إصابته بتمزق الرباط الصليبي الأمامي".

وتستدعي هذه الإصابة تدخلًا جراحيًا ويمكن أن تبقي مهاجم فلامنغو خارج الملعب لفترة طويلة، وهي نفسها التي أبعدت نيمار عن الملاعب منذ العام الماضي.



وكان بدرو عانى بالفعل من نفس الإصابة في عام 2018، ولكن في ركبته اليمنى.

ويترك هذا الغياب البرازيل دون أحد أهم العناصر التي تعلق عليها آمالها في تحقيق نتائج جيدة أمام الإكوادور وباراغواي، وتحسين موقعها في تصنيف تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، حيث تحتل المركز السادس برصيد سبع نقاط فقط في ست مباريات