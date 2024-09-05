نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بقيادة صلاح.. المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر أغسطس 2024، بعد انتهاء أول ثلاث جولات من الموسم الحالي.

وحققت فرق الدوري الإنجليزي منافسات قوية في بداية الموسم، حيث نجح كل من مانشستر سيتي وليفربول في حصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط لكل منهما، لكن مانشستر سيتي يتصدر الترتيب بفارق الأهداف بفضل تألق خط هجومه.

اللاعبون المرشحون لجائزة الأفضل لشهر أغسطس 2024

شهدت القائمة وجود عدد من أبرز اللاعبين المتألقين، من بينهم جناح ليفربول محمد صلاح، الذي تألق مع فريقه بتسجيله 3 أهداف وصناعة 3 أخرى، مما جعله ينافس بقوة على الجائزة.

كما يتواجد في القائمة هداف مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف، بما في ذلك تسجيله لهاتريكين في المباريات الأولى من الموسم.

القائمة الكاملة للمرشحين لجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس في الدوري الإنجليزي: