نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الخطيب يرفض ضغوط السوشيال ميديا لإقالة أمير توفيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامى محمد الليثي، على رفض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الضغوط التي يتعرض لها أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الخطيب يرفض إقالة أمير توفيق

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7 “تمسك الخطيب ببقاء أمير توفيق في منصبه رافضًا مطالب البعض عبر السويشيال ميديا بإقالة أمير عقب نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وأردف: "وطمأن الخطيب أمير توفيق بشأن بقاؤه في منصبه خاصه وأنه يؤدي دوره على اكمل وجه حسب تأكيدات رئيس النادي ".