نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن يوجه تعليمات خاصة لـ صلاح ورسائل تحفيزية للاعبي المنتخب قبل موقعة الرأس الأخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ثلاث قرارات هامة داخل معسكر المنتخب الوطني الحالي، الذي يستعد لخوض مباراة مهمة أمام كاب فيردي مساء غد الجمعة؛ تأتي هذه المواجهة في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يسعى «العميد» لتحقيق أول ثلاث نقاط لبدء مسيرته بقوة في هذه البطولة.

إجراءات حسام حسن لتحفيز لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة كاب فيردي

كشفت مصادر لـ«الوطن سبورت» أن حسام حسن قد أصدر ثلاثة قرارات حاسمة قبل 24 ساعة من انطلاق لقاء كاب فيردي، المقرر في تمام العاشرة مساء. وتضمنت قرارات المدير الفني ما يلي:

شدد حسام حسن على لاعبي المنتخب بضرورة التركيز وعدم الانشغال بالأحداث الأخيرة داخل المعسكر، بما في ذلك إصابة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، واستبعاده من القائمة، بالإضافة إلى اعتذار محمد عبد المنعم، لاعب فريق نيس الفرنسي، عن عدم الانضمام للمعسكر.

جلسة خاصة مع محمد صلاح

عقد «العميد» جلسة خاصة مع محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، حيث طالبه بتجاوز عدم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» من مجلة «فرانس فوتبول». كما طلب منه نقل الروح المعنوية العالية للاعبين وتشجيعهم على تقديم أداء قوي في المباراة المقبلة.

تجهيز البدائل لتعويض الغيابات

أكد حسام حسن على أهمية تجهيز أحمد حجازي، لاعب فريق نيوم السعودي، وأحمد مصطفى زيزو، لاعب الزمالك، للدفع بهما في التشكيل الأساسي بدلًا من محمد عبد المنعم وإمام عاشور، على التوالي.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم إفريقيا

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي في تمام الساعة العاشرة مساءً على ستاد القاهرة الدولي. وسيتحرك المنتخب المصري بعد اللقاء مباشرة إلى بتسوانا لمواجهة فريقها في العاشر من سبتمبر الجاري.

حسام حسن يسعى من خلال هذه التحضيرات والتوجيهات لتحفيز لاعبيه وضمان انطلاقة قوية في مشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.