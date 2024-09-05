نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: الأنسب مشاركة جميع المحترفين بتشكيل المنتخب أمام الرأس الأخضر.. وحزين على محمد شوقي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر أن الأنسب مشاركة جميع اللاعبين المحترفين في التشكيل الاساسى لمنتخب مصر فى مواجهة الرأس الأخضر القادمة بسبب جاهزيتهم ومشاركتهم فى المباريات الرسمية الفترة الماضية.

وقال ضياء السيد خلال تصريحات إذاعية عبر برنامج 10 و10 مع محمد الليثى المذاع على أون تايم سبورت إف إم على مواجات 93.7 قائلا " التشكيل الأنسب لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن فى مواجهة الرأس الأخضر كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد هانى ورامي ربيعة واحمد حجازى ومحمد حمدى فى خط الدفاع ومحمد الننى وحمدي فتحى بخط الوسط وفى الهجوم الرباعى محمد صلاح وعمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ".



وأشار: " كان على الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن انضمام الثنائي عمر كمال عبد الواحد وعمر جابر بسبب قلة اللاعبين الأطراف ولا يوجد بدائل للاعبين الأساسين ".



وتابع: " كنت اتمنى قدوم محمد عبد المنعم إلى منتخب مصر وخوض المعسكر حتى لو لعب مواجهة بتسوانا فقط فى ظل جاهزية اللاعب بدنيا بعد المشاركة فى احد مباريات فريقه الجديد نيس بالدورى الفرنسى ".



وعلق ضياء السيد على ميركاتو النادى الاهلى قائلًا " راضى جدا عن صفقات الأهلى وهناك المزيد من التدعيم خلال الايام القادمة وجميعهم على مستوى عالى ولا بد من أنشاء لجنة لمتابعة اللاعبين المعارين ووضع تقرير عنهم بنهاية كل موسم حيث من الصعب على الجهاز الفنى متابعة تلك اللاعبين فى ظل ضغط البطولات والمباريات فى الموسم".

واختتم ضياء السيد حديثه قائلا " زعلان على محمد شوقى ومسئولى اتحاد الكرة غدروا بيه كذا مره وكيروش كان يقوم باعداده لتدريب المنتخب الاولمبى واتمنى تواجده فى التدريب الفترة المقبلة ".