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أحمد جودة - القاهرة - مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم 2024

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة قطر والإمارات Qatar vs UAE اليوم في تصفيات كأس العالم 2024.. تشتعل الأجواء الكروية في المنطقة العربية مع اقتراب موعد الديربي المرتقب بين قطبي الخليج، قطر والإمارات.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة قطر والإمارات من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة قطر والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم 2024

مباراة قطر والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026

تحمل هذه المواجهة النارية، في طياتها الكثير من الإثارة والتنافس، حيث تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، مما يزيد من أهميتها وحماسها. فمن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق للفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى في هذه المجموعة الصعبة، والتقدم خطوة هامة نحو تحقيق حلم التأهل إلى المونديال.

موعد مباراة قطر والإمارات في تصفيات كأس العالم

ستنطلق صافرة بداية مباراة ستشغل بال عشاق الكرة في المنطقة في تمام الساعة تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة (والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات) ويحتضن استاد أحمد بن علي هذا الحدث الكروي المرتقب، حيث ستشهد المدرجات توافد جماهيري كبير لتشجيع فريقيهما المفضلين.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب قطر والإمارات في تصفيات كأس العالم

تترقب الجماهير العربية بفارغ الصبر مواجهة قطر والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026. ولن يفوت عشاق الكرة هذه المباراة الحماسية، حيث ستكون متاحة حصريًا عبر شاشات قنوات بي إن سبورتس. بصفتها الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط، تضمن بي إن سبورتس تقديم تغطية شاملة ومتكاملة للمباراة، مما يتيح للجماهير الاستمتاع بأعلى جودة للبث الصوتي والمرئي.

تشكيل منتخب قطر المتوقع أمام الإمارات



من المتوقع أن يخوض المدير الفني للعنابي، الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز، لقاء الإمارات بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مشعل برشم.

خط الدفاع: عبد الله مرافعي - لوكاس مينديز - طارق سلمان - محمد وعد.

خط الوسط: عبد الله الأحراك - جاسم جابر - أحمد فتحي.

خط الهجوم: معز علي - أحمد الراوي - أكرم عفيف.

تشكيل منتخب الإمارات المتوقع أمام قطر



فيما سيلعب البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخب الإمارات، مباراة قطر بتشكيل متوقع مكون من: