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أحمد جودة - القاهرة - مباراة الأردن والكويت اليوم في تصفيات كأس العالم 2024

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة منتخب الأردن ومنتخب الكويت اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس العالم 2024.. تتصارع العواطف الكروية في سماء آسيا مع اقتراب موعد المواجهة النارية بين عملاقي الكرة العربية، الأردن والكويت.

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مباراة الأردن والكويت اليوم في تصفيات كأس العالم 2024

مباراة الأردن والكويت في تصفيات كأس العالم 2026

تشغل هذه المباراة المرتقبة بال عشاق كرة القدم في المنطقة،حيث تأتي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026، مما يزيد من أهميتها وحماسها. فمن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق للفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى في هذه المجموعة الصعبة، والتقدم خطوة هامة نحو تحقيق حلم التأهل إلى المونديال.

موعد مباراة منتخب النشامى والكويت في تصفيات كأس العالم



يشهد ملعب عمان الدولي اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، مواجهة نارية تجمع بين المنتخب الأردني ونظيره الكويتي في افتتاح مشوارهما بمسابقة تصفيات كأس العالم 2026. وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، مما يزيد من أهميتها وحماسها، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشواره نحو التأهل إلى المونديال.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب الأردن والكويت في تصفيات كأس العالم

تستعد الجماهير العربية لعيش لحظات حماسية مع انطلاق مواجهة النشامى والأزرق في تصفيات كأس العالم 2026. ولن يفوت عشاق الكرة هذه المباراة المرتقبة، حيث ستكون متاحة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للعديد من البطولات الرياضية في المنطقة. وبالتحديد، سيتم بث المباراة مباشرة وحصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4، مما يضمن جودة عالية للبث الصوتي والمرئي. وبذلك، يمكن لعشاق الكرة في مختلف أنحاء الوطن العربي متابعة هذا اللقاء الهام والاستمتاع بأداء المنتخبين.

معلق مباراة الأردن والكويت في تصفيات كأس العالم



أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على مباراة الأردن والكويت في تصفيات كأس العالم 2026 للمعلق الشهير أحمد البلوشي.

تاريخ مباريات منتخب الأردن ضد الكويت



تواجه منتخبا الكويت والأردن 24 مرة من قبل، فاز الأزرق في 9 مباريات، بينما حقق النشامى 6 انتصارات، فيما انتهت 9 مواجهات بالتعادل بين المنتخبين.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأردن



من المتوقع أن يعتمد المدرب جمال السلامي على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: محمد المرضي – سالم العجالين – يزن العرب – عبد الله نصيب – إحسان الحداد

خط الوسط: علي علوان – نور الروابدة – نزار الرشدان – موسى التعمري

خط الهجوم: يزن النعيمات



التشكيل المتوقع لمنتخب الكويت



أما المدرب خوان أنطونيو بيتزي، فمن المرجح أن يبدأ المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور

خط الدفاع: سامي الصانع – خالد الفضلي – فهد الهاجري – راشد الدوسري

خط الوسط: رضا هاني – عذبي شهاب

خط الوسط الهجومي: عبد المحسن العجمي – فيصل الحربي – أحمد الظفيري

خط الهجوم: يوسف ناصر

مجموعة منتخب الأردن



بينما جاءت مجموعة منتخب الأردن كالتالي