نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد المنياوي يتوج بذهبية دورة الألعاب الباراليمبية ويفتتح ميداليات مصر بباريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



توج محمد المنياوي لاعب منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي بالميدالية الذهبية

لوزن 59 كجم بنافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.

وجاء تتويج المنياوي عقب رفعه لثقل قدره 201 كجم

في المحاولة الثالثة، وكان المنياوي قد رفع في المحاولة الأولى 194 كجم وفي المحاولة الثانية 198 كجم.

وبهذه الميدالية تفتتح البعثة المصرية ميدالياتها في دورة الألعاب الباراليمبية.

يذكر أن رقم المنياوي قبل الدورة الباراليمبية 195 كجم وهو ثاني افضل رقم في الوزن بعد الإيراني صاحب افضل رقم ب196 كجم.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي العالمي والاوليمبي لهذا الوزن مسجل بإسم البطل المصري شريف عثمان بـ 211 كجم.