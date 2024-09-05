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أحمد جودة - القاهرة - مباراة العراق وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة العراق وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.. تتصاعد حدة التنافس الكروي في القارة الآسيوية مع انطلاق تصفيات كأس العالم 2026، حيث يستعد منتخب العراق لمواجهة شرسة أمام جاره العماني في مباراة ديربي عربية منتظرة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة العراق وعمان من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة العراق وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم

يأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الأولى من التصفيات، مما يزيد من أهميته بالنسبة لكلا المنتخبين، حيث يسعيان إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشوارهما نحو التأهل إلى المونديال. فمن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق للفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى في هذه المجموعة الصعبة التي تضم منتخبات قوية مثل كوريا الجنوبية وفلسطين والأردن والكويت. تتجه الأنظار نحو هذا اللقاء الذي يجمع بين تاريخين كرويين عريقين، حيث يتطلع عشاق كرة القدم في المنطقة العربية إلى مشاهدة مباراة قوية ومثيرة.

موعد مباراة منتخب العراق وعمان

يشهد ملعب البصرة الدولي اليوم الخميس مواجهة كروية نارية تجمع بين أسود الرافدين والمنتخب العماني في إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026. وستُقام هذه المباراة الحماسية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

توقيت المباراة كالآتي:

الساعة 7:00 مساءً العراق، والقاهرة، والسعودية، والدوحة، والبحرين، والكويت

الساعة 8:00 مساءً أبو ظبي ومسقط

الساعة 6:00 مساءً ليبيا والسودان وإيطاليا

الساعة 5:00 مساءً المغرب العربي، وتونس والجزائر

الساعة 4:00 مساءً جرينتش العالمي

القنوات الناقلة لمباراة منتخب العراق وعمان

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العراقية والعربية نحو ملعب البصرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب بين أسود الرافدين والمنتخب العماني. ولن يفوت عشاق الكرة هذه المباراة الحماسية، حيث ستكون متاحة عبر شاشات متعددة. فمن المقرر أن تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للعديد من البطولات الرياضية في المنطقة، المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس AFC 3، مما يضمن جودة عالية للبث الصوتي والمرئي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقوم قناة العراقية الرياضية الرابعة بنقل المباراة مجانًا، لتتيح الفرصة لأكبر شريحة من الجماهير العراقية لمتابعة منتخب بلادهم.

تردد قناة العراقية الرياضية الرابعة



يمكن متابعة لعبة العراق اليوم من خلال ادخال التردد التالي علي الرسيفر وضبط القناة مشاهدة المواجهة بجودة HD.

القمر الصناعي نايل سات H التردد 11334 معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 6/5 الاستقطاب أفقي

تشكيل العراق المتوقع أمام عمان



من المتوقع أن يكون تشكيل العراق أمام عمان، كالآتي:

حارس المرمى جلال حسن خط الدفاع أحمد يحيى- ريبين سولاقا- زيد تحسين- حسين على خط الوسط أمير العماري- أسامة رشيد- يوسف الأمين خط الهجوم على جاسم- مهند على- أيمن حسين- لؤي العاني

مجموعة منتخب العراق



بينما جاءت مجموعة منتخب العراق كالتالي