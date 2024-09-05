نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إحالة إمام عاشور للمحاكمة وفلسطين وكوريا الجنوبية يتعادلان واليابان تقهر الصين بسباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

إحالة إمام عاشور نجم الأهلي إلى المحاكمة

حددت محكمة جنح الشيخ زايد، أولى جلسات محاكمة اللاعب إمام عاشور فى واقعة التعدى على فرد أمن داخل مول بالشيخ زايد، فى الأول من شهر أكتوبر المقبل.

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اليابان تسحق الصين بسباعية في تصفيات كأس العالم 2026

اكتسح منتخب اليابان نظيره الصيني بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد سايتاما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

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بمشاركة وسام أبو علي.. فلسطين تقتنص تعادلًا صعبًا أمام كوريا الجنوبية

انتهت أحداث المباراة التي جمعت بين منتخب فلسطين ضد كوريا الجنوبية بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي جمع ظهر اليوم الخميس، ضمن منافسات تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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الأهلي يطلب حضور السعة الكاملة للجماهير أمام جورماهيا الكيني

خاطب مسئولو النادي الأهلي الجهات المعنية والأمنية، من أجل حضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.