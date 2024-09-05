نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد السكندري يدعم دفاعه بضم عبدالله بكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي الاتحاد السكندري، في الحصول على خدمات عبدالله بكري مدافع زد، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

عبدالله بكري يرتدي شعار الاتحاد السكندري

ووقع مدافع زد علي عقود انضمامه إلي زعيم الثغر علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

ويسعي مجلس إدارة الاتحاد السكندري في ترميم خط الدفاع، خلال الميركاتو الحالي، في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهات الموسم الجديد 2024-2025.

ويعد عبدالله بكري عاشر صفقات الاتحاد خلال الانتقالات الحالية، بعد ضم مروان داود ظهير انبي، حامد الجابري لاعب حرس الحدود، أحمد الشيمي مدافع المقاولون، عمرو جمعة مهاجم رآيه، هشام عادل بلحه جناح مودرن سبورت، أحمد أيمن ظهير النجوم، إسلام سمير جناح حرس الحدود، عبدالرحمن خالد جبنه صانع ألعاب المقاولون العرب.