اليابان تُسقط الصين بثالث أكبر انتصار تاريخي في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب اليابان، ثالث أكبر انتصار في مرحلة المجموعات من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، وذلك بعد اكتساح الصين بسباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما اليوم.

اليابان يحقق ثالث أكبر انتصار في مرحلة المجموعات

أكرم منتخب اليابان، ضيافة الصين بسبعة أهداف دون رد، على ملعب “سايتاما”، في إطار الجولة الأولى من الدور الثالث لتصفيات كأس آسيا.

وأصبحت سباعية اليابان في مرمى الصين، هي ثالث أكبر انتصار في مرحلة المجموعات النهائية من تصفيات كأس العالم الآسيوية، وفقًا لحساب "مستر شيب".

وجاء أكبر انتصار، بتفوق أوزبكستان على عمان بنتيجة 5-0، في 8 سبتمبر 2001، والانتصار الثاني التاريخي حققته اليابان أمام الأردن بـ6-0 في 6 أغسطس 2012.

يذكر إن منتخب اليابان يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم برصيد 3 نقاط بالتساوي مع البحرين الذي تغلب على نظيره أستراليا في عقر داره بهدف نظيف.

وتضم المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم، كلًا من؛ الصين والبحرين واليابان وأستراليا وإندونيسيا والسعودية.