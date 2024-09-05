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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة مدرب الشهر في البريميرليج. قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة مدرب شهر أغسطس في البريميرليج وشهدت قائمة المدربين المرشحين لحصد جائزة مدرب الشهر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، تواجد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول. ونجح آرني سلوت في قيادة فريق ليفربول لصدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، رفقة نظيره مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة حتى الآن برصيد 3 نقاط. ضمت قائمة المرشحين لحصد جائزة مدرب الشهر في البريميرليج كل من؛ الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول والإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي. بالإضافة إلى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، والألماني فابيان هارزلر المدير الفني لفريق برايتون.