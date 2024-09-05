نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن بدء حجز تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن انطلاق فتح باب التذاكر لمباراة كأس السوبر الأفريقي 2024، والذي تقام بين قطبي الكرة المصري، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك.

موعد السوبر الأفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي 2024، للمرة الثانية بعد نسخة عام 1994، والتي انتهت بحسم الفارس الأبيض اللقب بهدف نظيف.

وأعلن تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "في قلب الرياض.. عمالقة الكرة الإفريقية الأهلي والزمالك يصطدمان بكأس السوبر الإفريقي ضمن موسم الرياض ساحة المملكة 27 سبتمبر".

ويلتقي النادي الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، ويحتضن اللقاء أراضي المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتقام المواجهة على ملعب المملكة أرينا، معقل نادي الهلال السعودي، ويذاع اللقاء عبر شاشة قنوات إم بي سي مصر المجانية والمفتوحة، بالإضافة إلى بي إن سبورتس القطرية والمشفرة.