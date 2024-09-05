نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سعيد للغاية" مبابي يعلق على بدايته مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفرنسي كيليان مبابي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن سعادته بالتواجد مع الفريق الملكي، خلال الفترة الحالية.

وقال مبابي خلال تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية لوجودي في ريال مدريد، الأمور تسير بشكل جيد جدًا وأنا متواجد هنا مع المنتخب بنفس الطاقة".

وتابع: "لم يمر وقت طويل منذ أن غادرت باريس، أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا، لا أستطيع أن أشعر بهذا الفارق بعد (باللعب في الخارج)، ربما سيحدث ذلك مع الوقت".

وواصل: "لقد وضعت بطولة أمم أوروبا ورائي، وانتقلت بسرعة إلى شيء آخر، لقد كنت فاشلًا فيها، شعرنا بالحزن ولكن علينا أن نتطلع إلى الأمام".

وأتم حديثه قائلًا: "بالنسبة للانتقادات الموجهة إلى فرنسا، فأنا لا أعرف ما يفكرون فيه، ولم أعد ألاحظ أي شيء، فأنا آتي وألعب فقط، وما يفكر فيه الناس هو أقل ما يقلقني، لا يمكنك إرضاء الجميع، ستكون هناك دائمًا مناقشات".