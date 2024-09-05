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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي تعاقده مع جوردان فيريتو لاعب وسط مارسيليا لمدة عامين.

ليون الفرنسي يدعم صفوفه بفيريتو لاعب وسط مارسيليا

وذكر ليون في بيان مساء الأربعاء أن الصفقة كلفته أربعة ملايين يورو (أربعة ملايين و400 ألف دولار) مع وجود حوافز بنحو ثلاثة ملايين يورو، بجانب حصول مارسيليا على 25% من عائد بيع اللاعب مستقبلا.

وخرج فيريتو من حسابات روبرتو دي تشيربي مدرب مارسيليا، ولم يتمكن الفريق من بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن ليون تعاقده معه كلاعب جوكر، حيث سيمكنه الاعتماد عليه في الدوري الأوروبي.

وتجيز لوائح الدوري الفرنسي لكرة القدم للأندية التعاقد مع لاعب إضافي خارج فترة الانتقالات العادية، ما دام أنها تنافس على الصعيد المحلي.