نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال يعلق على مقارنته بـ ميسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق لامين يامال النجم الواعد لكرة القدم الإسبانية وبرشلونة الإسباني، عن عملية المقارنات بينه وبين ليونيل ميسي في هذه السن الصغيرة للاعب يبلغ من العمر 17 عامًا.

يامال: المقارنة مع ميسي لا تزعجني.. لكنني أحاول أن أكون أنا

وكان لامين يامال موضعًا لتلك المقارنات منذ ظهوره على الساحة عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا في نهاية موسم 2022\2023 وأصبحت تلك المقارنات تتكرر في الأشهر القليلة الماضية وخاصة بعد تتويجه بلقب كأس الامم الأوروبية مع منتخب إسبانيا.

وأظهر لامين يامال نضجًا عندما كان عليه أن يجيب هذا السؤال لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، حيث قال: “الشيء الأكثر أهمية هو عدم ملاحظة ذلك. المقارنة بأفضل لاعب في التاريخ تعني أنك تفعل الأشياء بشكل صحيح. هذا لا يزعجني لكنني أحاول أن أكون أنا”.

وعن الطبيعة السريعة لتصعيده إلى لاعب في الفريق الأول لبرشلونة وإذا كان يريد تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، قال لامين يامال: “أنا فتى لا يمكنني التواجد في مستوى أدني، أنا لا أحب الاسترخاء أو الذهاب بعيدًا، أحب كلما كان الأمر أكثر صعوبة”.

يذكر أن آمال برشلونة باتت منعقدة على لامين يامال الجناح المهاري السريع لقيادة طموحات النادي الكتالوني في المستقبل وما يُسعد إدارة البرسا أن يامال يجيد إدارة نفسه بشكلٍ جيد للغاية.