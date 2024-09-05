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أحمد جودة - القاهرة - أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والقائم بأعمال مدير الكرة، على أن الفريق سوف يخوض مباراة ودية غدًا الجمعة أمام وادي دجلة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

الأهلي يواجه وادي دجلة وديًّا غدًا

وأوضح أن خوض المباراة الودية أمام وادي دجلة يأتي ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادًا لمواجهة فريق جورماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد العودة للتدريبات، عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم الماضي.