نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الجزائر الرسمي لمواجهة غينيا الإستوائية بتصفيات أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلادمير بيتكوفيتش المدير الفني للمنتخب الكروي الأول بالجزائر عن تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

الدفاع: محمد توغاي - رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – جوان حجام

الوسط: حسام عوار - رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر

الهجوم: سعيد بن رحمة - رياض محرز – بغداد بونجاح

ويجلس على مقاعد البدلاء:

يوسف عطال - ياسني بنزيا - أمين جويري - أليكسندر جويندوز - أنيس حاج موسى - أحمد قندوسي - خساف نوفل - محمد الأمين مداني - ألكسندر أوكيدجة - محمد فارسي - أمير سعيود - أدم رزقان.

وتقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب ميلود هدفي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، والتي تجمع الجزائر وغينيا الاستوائية وتوجو وليبيريا.